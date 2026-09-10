Nuova Marecchiese, Valmarecchia Futura pizzica Anas: "E' in ritardo"

Il Comitato attacca sul mancato rispetto dei tempi per il DOCFAP e chiede di presentare le alternative progettuali senza altri rinvii.

Il progetto della Nuova Marecchiese torna al centro della discussione. A sollevare la questione è il Comitato Valmarecchia Futura, che contesta ad Anas il ritardo nella presentazione del DOCFAP, il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, attesa inizialmente per la fine di luglio.

Il comitato segue da mesi l'iter dell'opera e ricorda come, dopo il via libera alla progettazione, fosse stato indicato dalla Regione un cronoprogramma preciso. Il 10 febbraio era stata infatti annunciata per la fine di luglio la presentazione ufficiale del documento con le diverse ipotesi progettuali. Una scadenza che, secondo Valmarecchia Futura, non è stata rispettata.

"Esprimiamo tutto il nostro rammarico per un ritardo che alimenta frustrazione in un territorio che, da anni, attende risposte concrete", afferma il Comitato. Il timore è che un ulteriore slittamento finisca per pesare su un territorio che considera la viabilità verso la vallata una questione legata alla mobilità, alla sicurezza e allo sviluppo economico.

Da qui la richiesta rivolta direttamente ad Anas: "Recuperare subito il tempo perduto" e arrivare alla presentazione delle proposte progettuali senza ulteriori rinvii. Il passaggio viene considerato necessario per dare continuità a un percorso che il territorio segue da anni.

Il Comitato invita però anche le istituzioni locali a mantenere aperto il confronto. L'appello è rivolto ai Comuni della vallata, alla Provincia di Rimini e alla Regione Emilia-Romagna, chiamati a proseguire il dialogo con un atteggiamento "aperto e pragmatico", nell'interesse del territorio.

La richiesta di Valmarecchia Futura arriva quindi in una fase ancora progettuale: il nodo immediato è il recupero del ritardo accumulato sulla presentazione del DOCFAP, documento che dovrà mettere sul tavolo le alternative per la realizzazione della Nuova Marecchiese.