Nuova nave ong attesa a Ravenna domenica, per il sindaco è 'propaganda sui migranti'

Ad agosto aveva chiesto lo stop per il porto della città romagnola

Il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni ha bollato come "solita propaganda sui migranti" il nuovo annunciato sbarco di una nave ong al porto della città romagnola. Si tratta della tedesca Solidaire attesa per domenica mattina con un centinaio di migranti a bordo.

"Finora abbiamo ottenuto il riequilibrio fra i territori, adesso servono certezze su criteri e fondi", ha proseguito il sindaco sottolineando tra le altre cose che "il Governo Meloni ha riassegnato al nostro porto l'attracco di una nave di migranti. Questa scelta, ancora una volta, ci dimostra la differenza che intercorre tra propaganda e realtà: da anni si millanta l'esecuzione di un blocco navale che non è mai realmente esistito. Anzi. I dati pubblicati sul sito del ministero dell'Interno ci dicono che non si sono registrati mai così tanti sbarchi come in questi anni".

In particolare a Ravenna, prosegue Barattoni, "da quando l'attuale Governo è in carica, sono arrivate 24 navi ong fino allo stop che avevo richiesto ad agosto scorso, per via di un'evidente disparità di trattamento fra porti distanti qualche ora di navigazione". Così, argomenta ancora il primo cittadino ravennate, "siamo passati da una nave ogni due settimane a uno stop di cinque mesi, e al fatto che non esistono più porti in Italia a cui il Governo possa promettere lo stop agli sbarchi".

E quindi, conclude il primo cittadino romagnolo, "si torna al tema della propaganda: da una parte si rappresenta un'emergenza per alimentare una paura, dall'altra non si riesce a governare il fenomeno, con l'unico risultato di lasciare sempre soli i cittadini e i territori".