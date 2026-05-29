Nuova piscina a Novafeltria: siglato il contratto per avviare i lavori

Novafeltria: nuova piscina al centro della riqualificazione del polo sportivo cittadino, con interventi su campi, palestra e viabilità

Novafeltria, è stato firmato il contratto con la ditta Edil Green di Reggio Emilia per la realizzazione della nuova piscina comunale di Novafeltria. Ad annunciarlo è il sindaco Stefano Zanchini, che conferma l’avvio dei lavori nel mese di giugno e il completamento dell’opera entro l’estate del 2027.

L’amministrazione comunale rivendica con soddisfazione il ruolo assunto nella realizzazione della nuova struttura, nata con l’obiettivo di offrire all’intera Alta Valmarecchia una piscina coperta moderna, funzionale e accessibile. Un investimento strategico per il territorio, reso necessario anche dalla scelta della Provincia di Rimini di demolire la vecchia struttura per ricostruire esclusivamente una palestra più ampia a servizio dell’Istituto scolastico “Tonino Guerra”.

Il costo complessivo dell’opera ammonta a 2 milioni e 272 mila euro, finanziati attraverso tre linee di intervento: 700 mila euro dal bando CONI “Sport e Periferie”, 472 mila euro tramite fondi STAMI e 1 milione e 100 mila euro attraverso un mutuo dell’Istituto per il Credito Sportivo.

L’amministrazione sottolinea come i tempi tecnici e burocratici, insieme alla difficoltà di far convivere due cantieri così importanti nello stesso sito, quello della nuova palestra e quello della piscina, abbiano inevitabilmente rallentato l’avvio dell’intervento. Ora però, con i lavori della nuova palestra in fase avanzata e l’area finalmente bonificata da detriti e materiali stoccati, il nuovo cantiere può partire. La nuova piscina rappresenta uno degli elementi centrali del più ampio progetto di riqualificazione del polo sportivo-ricreativo cittadino. L’intervento interesserà l’intera area sportiva nel cuore del paese, comprendente il vecchio campo da calcio, il campo da tennis, l’ex campo da basket, la struttura palestra-piscina, il piazzale “I. Moni” e le vie di accesso e uscita. Il progetto prevede la nuova palestra con due campi da gioco, la nuova piscina e, in una fase successiva legata al reperimento di ulteriori risorse e alla collaborazione pubblico-privato, anche nuovi campi da tennis e padel. Nell’area a monte sorgerà inoltre una nuova area giochi attrezzata, accogliendo le richieste avanzate dai cittadini durante il percorso partecipativo dedicato alla riqualificazione del centro storico.

Tra gli interventi programmati figura anche una nuova viabilità per l’accesso al polo sportivo e all’Istituto “Tonino Guerra”, con un sistema a senso unico ad anello. Nell’area resa disponibile dalla demolizione della vecchia palestra-piscina sarà invece realizzato un parcheggio con superficie drenante.

Secondo il sindaco Zanchini e l'attuale amministrazione, il nuovo polo sportivo-ricreativo sarà uno spazio moderno e inclusivo, capace di diventare punto di riferimento non solo per l’attività scolastica e sportiva, ma anche per l’aggregazione sociale e il benessere della comunità. Un’area pubblica aperta e accessibile a tutte le fasce d’età, dall’infanzia agli anziani, fino alle persone con disabilità, dove lo sport possa rappresentare un autentico strumento di integrazione sociale. La realizzazione di una nuova piscina coperta nel Comune di Novafeltria viene definita dall’amministrazione anche come un atto di equità territoriale per tutta l’Alta Valmarecchia, consentendo ai cittadini di continuare a vivere e frequentare il territorio senza rinunciare a servizi fondamentali.

Nel periodo compreso tra la demolizione della vecchia piscina e l’apertura della nuova struttura, la comunità resterà temporaneamente priva del servizio natatorio. Per questo motivo il Comune, in accordo con i gestori della Valmar, si è impegnato a collaborare per individuare soluzioni alternative presso impianti limitrofi, così da garantire continuità alle attività sportive e ai corsi di nuoto.