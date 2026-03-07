Nuova pista ciclabile a Riccione: lavori notturni in viale Giulio Cesare

Continua il progetto "Piste ciclabili a collegamento della zona mare con gli impianti sportivi e ricucitura rete ciclabile esistente"

Proseguono i lavori per la realizzazione della rete ciclabile destinata a unire la zona mare con il cuore sportivo e scolastico della città. Il progetto "Piste ciclabili a collegamento della zona mare con gli impianti sportivi e ricucitura rete ciclabile esistente" è ormai una realtà visibile che sta trasformando le connessioni tra il centro sportivo, il polo scolastico e il quartiere San Lorenzo, rendendo la mobilità dolce una scelta sempre più concreta e sicura per i cittadini.

In questa fase dell’intervento a partire da lunedì 9 marzo, inizieranno i lavori per la predisposizione del nuovo attraversamento pedonale protetto in viale Giulio Cesare (ex SS16) nel tratto compreso tra il ponte romano e viale Romagna. I lavori saranno svolti in orario notturno per mitigare i disagi al traffico durante la giornata. Per consentire lo svolgimento dei lavori in totale sicurezza, che dovrebbero avere la durata di una settimana, verrà istituito il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità del ponte all’altezza del cimitero vecchio.

L’infrastruttura nel suo complesso si sviluppa per circa 1,5 chilometri, partendo da viale Giulio Cesare in direzione Rimini per raggiungere il centro sportivo, da dove una bretella dedicata garantisce il collegamento diretto con il quartiere San Lorenzo. Il tracciato prosegue costeggiando lo Stadio del baseball e lo Stadio del nuoto, per innestarsi nel verde di viale Montebianco verso il Parco della Resistenza e completare l’anello cittadino presso il Giardino Perlasca, zona viale Bologna.

Il primo tratto, compreso tra il ponte romano e viale Romagna, sarà completato, meteo permettendo, entro la fine di marzo, poi avanti con il secondo tratto che, attraversando l’area verde da via Romagna, costeggia la SS16 fino a raggiungere lo Stadio del baseball. Con la conclusione dell’opera prevista entro i primi mesi del 2027, l’intervento punta a valorizzare le aree coinvolte e a potenziare la viabilità ciclabile.