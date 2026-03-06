Nuova rotatoria al confine tra Riccione, Misano e Coriano

Aperto il transito all’incrocio tra Riccione, Misano Adriatico e Coriano per migliorare traffico e sicurezza stradale

La messa in sicurezza e la fluidità del traffico all'incrocio tra viale dell’Ecologia e viale Gradara compiono un passo decisivo. La nuova rotatoria è stata infatti aperta al transito veicolare con la realizzazione della segnaletica orizzontale provvisoria, offrendo già una risposta concreta alle criticità storiche di un’area nevralgica situata al confine con i Comuni di Misano Adriatico e Coriano, in prossimità del casello autostradale A14 e del termovalorizzatore.

Nell'ambito di questo complesso intervento, da mercoledì 11 a venerdì 13 marzo è programmata una modifica temporanea della circolazione per consentire ad Hera lavori di rifacimento dell’acquedotto. Si tratta di un'operazione tecnica essenziale per l'integrazione dei sottoservizi, propedeutica alla fase conclusiva del cantiere che, tra circa un mese, vedrà la posa dei tappeti d’usura definitivi. La nuova infrastruttura, con un raggio di 15 metri e un diametro complessivo di 30 metri, include anche nuovi marciapiedi per garantire la massima sicurezza alla mobilità pedonale.

L’amministrazione comunale ha dedicato una cura particolare all'impatto ambientale e storico dell'opera. In collaborazione con Arpae Emilia-Romagna è stata condotta una valutazione del rumore che porterà alla realizzazione di un tratto di asfalto fonoassorbente su viale dell’Ecologia, nel segmento che produce il maggior disturbo acustico verso le aree residenziali.



