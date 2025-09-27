Nuova scadenza per il bando GAL: a disposizione più di 116mila euro per il paesaggio

Prorogata al 1° dicembre la scadenza del bando

E' stata prorogata al 1° dicembre la scadenza del bando del GAL Valli Marecchia e Conca “Valorizzazione della rete dei Centri di interpretazione del paesaggio (CIP)".

Il bando, rivolto ai Comuni del territorio del GAL, mette a disposizione 116.504,54 euro per allestire i nuovi Centri di interpretazione del paesaggio, rendendo il territorio più attrattivo per residenti e turisti. I CIP, già realizzati grazie ai bandi GAL a Coriano e Verucchio, rappresentano spazi innovativi che narrano il patrimonio culturale e naturale del territorio, avviando nuove forme di offerta turistica. Ogni centro è un punto di raccolta e diffusione dei caratteri e delle qualità dei paesaggi del GAL, raccontati attraverso quattro grandi temi: storia, cultura, natura ed enogastronomia.

La rete dei Centri di interpretazione del paesaggio composta da strutture di diverse dimensioni, vuole essere un sistema diffuso di punti informativi, di promozione e di esperienza. I CIP offrono sale interattive e immersive, capaci di far vivere ai visitatori un approccio contemporaneo e coinvolgente al paesaggio, valorizzando le specificità e l’identità delle vallate del Marecchia e del Conca. A completare la rete ci sono naturalmente i “luoghi” fisici, i punti di interesse disposti sul territorio, veri e propri protagonisti del progetto, collegati da percorsi tematici legati alle 4 aree tematiche individuate.