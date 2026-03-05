Nuova sede e nuovo inizio per Tuttincentro APS a Rimini

Laboratori creativi, sensoriali e motori per persone con Alzheimer e patologie cognitive attraverso il progetto “Insiemesipuò”

Nel contesto associativo del Comitato Provinciale AICS di Rimini , non solo sport ma anche sociale come L’Associazione Tuttincentro APS (affiliata AICS) che nasce nel 2017 e si occupa di dare ascolto e sostegno a persone, soprattutto anziani, con deficit cognitivi e/o malattie neurodegenerative, quali ad esempio l’Alzheimer, e alle loro famiglie.

Da sempre l'associazione ha avuto a cuore portare avanti un progetto che permettesse di favorire e supportare l’integrazione quotidiana cercando di combattere la solitudine e l’emarginazione che spesso, purtroppo, colpisce le persone, soprattutto oggi. Grazie alla passione e alla competenza degli operatori e dei volontari viene portato avanti da nove anni il progetto “ Insiemesipuò ”, cercando di sostenere gli anziani ed i loro familiari sin dal momento della scoperta della diagnosi.

Il lavoro prende vita attraverso laboratori mirati, sia di stampo ludico-creativo che sensoriali e di motori, con lo scopo di promuovere l’autonomia di ognuno, stimolando e facendo tesoro delle peculiarità del singolo e cercando di alimentare il piacere di stare insieme e di ritrovarsi in un luogo che permetta a tutti di esprimersi al massimo delle proprie capacità. L'obiettivo è, quindi, quello di aiutare nella maniera più professionale possibile coloro che fanno parte della nostra associazione, ma anche quello di creare un ambiente armonioso e caloroso che possa dare voce alle storie di ognuno e trarre la sua forza da questo. Da Sabato 7 Marzo , la sede legale ed operativa si sposta in Via Basinio Parmense, 12 a Rimini e siamo molto emozionati per questo nuovo inizio e speriamo di portare ancora avanti a lungo questo progetto che tanto sta a cuore, facendo tesoro del nostro passato ma con uno sguardo rivolto verso il futuro, da scrivere ancora insieme. Inaugurazione alle ore 17.00.