Nuova segnaletica per il sottopasso di viale Ceccarini

Quattro totem e pannelli per indicare servizi pubblici, punti culturali e aree commerciali

Il sottopasso pedonale di viale Ceccarini, cuore del flusso tra mare e città lato a monte della ferrovia, si arricchisce di nuovi strumenti pensati per migliorare l’orientamento e l’accoglienza.

Sono stati installati nei giorni scorsi, sia nel sottopasso che nelle immediate vicinanze dei suoi ingressi, alcuni pannelli informativi e totem segnaletici, frutto di un progetto del Comune di Riccione in collaborazione con PMR – Patrimonio Mobilità Provincia di Rimini. La nuova segnaletica si compone di quattro totem: due posizionati lato monte, uno all’interno del sottopasso e uno lato mare. A questi si affiancano pannelli informativi che guidano cittadini e turisti verso alcuni servizi essenziali come il Municipio, l’ospedale, le sedi della Polizia locale e della Polizia stradale, la caserma dei Carabinieri.

Non mancano le indicazioni turistiche, con riferimenti chiari al mare, alla struttura congressuale del PalaRiccione, al mercato settimanale e soprattutto a Riccione Paese, il nucleo storico della città, raggiungibile comodamente a piedi o in bicicletta. Una segnalazione importante, che valorizza un’area ricca di attività commerciali, servizi pubblici e punti di interesse culturale, spesso poco conosciuti da chi visita la città per la prima volta.

L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di accessibilità e vivibilità urbana, puntando a rendere Riccione sempre più accogliente e funzionale non solo per i residenti, ma anche per i tanti turisti che attraversano quotidianamente il sottopasso, snodo nevralgico in viale Ceccarini che unisce il lato a monte della ferrovia con il lungomare.

Grazie a questi pannelli, i visitatori possono orientarsi con facilità, trovando nel punto di maggiore passaggio pedonale e veicolare informazioni chiare e ben visibili, in linea con una città che investe nella qualità dei suoi spazi pubblici, nel decoro urbano e in una mobilità consapevole, sostenibile e integrata, capace di connettere la città nella sua interezza.