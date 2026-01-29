Nuova strategia Ue sui rimpatri: focus su centri ad hoc e digitalizzazione dei processi

La Commissione europea presenta la prima Strategia europea per la gestione dell'asilo e della migrazione, puntando a norme più efficienti, strumenti innovativi e maggiore cooperazione con i Paesi terzi

La Commissione europea ha presentato oggi la prima Strategia europea per la gestione dell'asilo e della migrazione, introducendo una serie di misure volte a rendere più efficace il sistema dei rimpatri. Tra le novità principali, la strategia prevede la creazione di centri di rimpatrio ad hoc, norme più efficienti e processi digitalizzati.

Secondo quanto dichiarato dalla Commissione, l’obiettivo è "costruire un sistema europeo comune per il rimpatrio, basato sul regolamento sui rimpatri attualmente in fase di negoziazione, con procedure più snelle e nuovi aspetti innovativi".

La strategia punta inoltre a migliorare la cooperazione con i Paesi terzi, facilitando la riammissione dei cittadini stranieri e rafforzando gli strumenti dell’UE per promuovere la collaborazione internazionale.

La Commissione sottolinea che l’adozione di processi digitalizzati e l’istituzione di centri specializzati rappresentano passi fondamentali per rendere più rapido ed efficiente il rimpatrio, riducendo tempi e complessità burocratiche.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro della gestione europea delle migrazioni, con l’obiettivo di combinare sicurezza, efficienza e rispetto dei diritti fondamentali.