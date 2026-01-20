Nuova truffa del finto Carabiniere nel Riminese: "Lei fa parte di una banda di ladri, rischia l'arresto"

A cadere vittima del raggiro una 77enne

Una 77enne di Coriano è stata truffata da un finto Carabiniere. I fatti sono avvenuti venerdì scorso (16 gennaio): secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, in sede di denuncia, la donna ha ricevuto la telefonata di un finto operatore dell'Arma, che ha tessuto un piano ingegnoso. Ha riferito alla 77enne del rischio di essere arrestata, in quanto i suoi documenti erano stati trovati nell'auto di una banda di ladri appena sgominata dalle forze dell'ordine. Per evitare ciò e per sgombrare ogni sospetto, avrebbe dovuto consegnare i gioielli e l'oro tenuti in casa, che sarebbero stati poi controllati e confrontati con quelli sequestrati alla banda di ladri. La 77enne è caduta nel tranello: un'ora dopo la telefonata, ha consegnato a un uomo, presentatosi come Carabiniere, 1000 euro in contanti e i preziosi. Poi la donna si è reso conto di essere stata truffata e ha presentato denuncia.

Il sindaco di Coriano Gianluca Ugolini, su Facebook, ha parlato di diversi episodi capitati nel territorio comunale: "Ci sono dei personaggi che chiamano più volte a casa delle vittime spacciandosi per il maresciallo dei carabinieri. Ribadisco che non c’è nessun maresciallo che chiama a casa e, se dovessero arrivare telefonate di questo genere, vi invito a chiudere immediatamente la comunicazione e avvertire le forze dell'ordine. Episodi come questi, purtroppo, si stanno verificando sempre più spesso e sarà cura dell’amministrazione organizzare degli appuntamenti per sensibilizzare la cittadinanza e metterla in guardia da potenziali truffe".