Nuova udienza in Argentina per riaprire il caso sulla morte di Diego Maradona

A sei mesi dall’archiviazione del primo procedimento, la giustizia argentina prepara un nuovo processo per valutare le responsabilità del team medico nella scomparsa del campione avvenuta nel 2020

Si terrà oggi a San Isidro, a nord di Buenos Aires, un’udienza preliminare decisiva per definire i termini del nuovo processo sulla morte di Diego Armando Maradona. L’appuntamento arriva a sei mesi dalla chiusura del primo procedimento, archiviato a maggio, e ha l’obiettivo di stabilire modalità, calendario e lista dei testimoni che saranno chiamati a comparire davanti alla corte.

Il caso riguarda sette professionisti sanitari coinvolti nell’assistenza prestata a Maradona nei giorni che precedettero il suo decesso, avvenuto il 25 novembre 2020. La nuova udienza servirà a concordare il modus operandi con cui si svolgerà il cosiddetto “secondo” processo, che intende approfondire eventuali responsabilità di tipo medico e gestionale nella morte dell’ex campione argentino.

Secondo quanto definito finora, l’inizio del nuovo processo è previsto per il 17 marzo 2026, data in cui la corte darà formalmente avvio alle audizioni e all’esame delle prove. L’obiettivo sarà fare maggiore chiarezza sulle circostanze che hanno portato alla scomparsa di una delle figure più iconiche della storia del calcio mondiale.