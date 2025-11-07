Nuova vita per l’ex Cinema Astoria: approvato il progetto di riqualificazione
Via ai lavori di manutenzione straordinaria per rendere la struttura più sicura, funzionale e accogliente. Interventi anche sugli spazi esterni
L’ex Cinema Astoria si prepara a una nuova fase di riqualificazione. Il Comune ha approvato il progetto esecutivo per una serie di interventi di manutenzione straordinaria, con l’obiettivo di migliorare la fruibilità, la sicurezza e il decoro dell’immobile, compresi gli spazi esterni adiacenti agli ingressi.
L’intervento, affidato alla società in-house Anthea srl, nasce da un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali e quelli della società, che hanno individuato una serie di criticità da risolvere per restituire piena funzionalità alla struttura.
Gli interventi previsti riguardano:
Fruibilità degli ambienti: sistemazione delle tende, miglioramento del retro-bar e del retropalco per rendere gli spazi più funzionali e accoglienti.
Impiantistica e sicurezza: sistemazione dell’impianto elettrico, messa a terra di componenti, installazione di nuove prese trifase e comandi per le luci di emergenza.
Manutenzioni localizzate: piccoli lavori di muratura e cartongesso per chiusure e coperture, ripristino di gradini, controsoffitti e tende.
Accessi e uscite: sostituzione delle porte di sicurezza nel foyer (lato farmacia) e nella sala piccola (lato scuola Bertola).
Spazi esterni: miglioramento delle aree adiacenti agli ingressi per garantire maggiore decoro e accessibilità.
"Una manutenzione mirata – commenta l’Amministrazione comunale - che renderà l’ex Cinema Astoria uno spazio più accogliente e versatile per attività culturali e sociali.".