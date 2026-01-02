Nuove accise sui carburanti: gasolio in aumento, benzina in calo

Da lunedì gli effetti sulle medie nazionali. Il riallineamento delle accise porta rincari di circa 5 centesimi al litro sul diesel e riduzioni analoghe sulla verde

Sono entrate in vigore da ieri le nuove accise su benzina e gasolio, entrambe fissate a 672,9 euro per mille litri. Il provvedimento comporta una riduzione di 40,5 euro per mille litri sulla benzina e, parallelamente, un aumento della stessa entità sul gasolio.

L’impatto sui prezzi alla pompa è già visibile: come previsto, l’effetto complessivo è di circa cinque centesimi al litro, Iva inclusa. I principali marchi hanno infatti aggiornato i listini applicando ribassi sulla benzina e aumenti sul gasolio.

Per osservare pienamente gli effetti sulle medie nazionali dei prezzi sarà però necessario attendere ancora qualche giorno. A causa del consueto ritardo nella trasmissione dei dati, legato anche alle festività, l’allineamento completo è atteso a partire da lunedì. Le stime indicano una benzina attorno a 1,63 euro al litro e un gasolio vicino a 1,68 euro al litro.