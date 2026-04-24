Nuove Idee Nuove Imprese festeggia i 25 anni con un evento speciale al Centro congressi sgr

Un patrimonio che verrà celebrato insieme agli attori principali della community che si è creata attorno a Nuove Idee Nuove Imprese, alle istituzioni e ad importanti ospiti

Passato e futuro, memoria e visione: Nuove Idee Nuove Imprese celebra i suoi 25 anni con un evento speciale in programma mercoledì 29 aprile alle ore 16.00 presso il Centro Congressi SGR di Rimini. Un appuntamento pensato per ripercorrere le tappe compiute sino ad oggi, mettendo in dialogo il percorso costruito in un quarto di secolo con le nuove traiettorie dell’innovazione.

In questi 25 anni, la business plan competition ha rappresentato un punto di riferimento per lo sviluppo imprenditoriale del territorio, accompagnando la nascita e la crescita di numerose startup e favorendo il dialogo tra imprese, istituzioni e nuove generazioni di innovatori.

Un patrimonio che verrà celebrato insieme agli attori principali della community che si è creata attorno a Nuove Idee Nuove Imprese, alle istituzioni e ad importanti ospiti.

Nel corso dell’incontro, dopo l’introduzione del Presidente dell’Associazione Maurizio Focchi, interverranno il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, il Presidente della Camera di Commercio della Romagna Carlo Battistini, il Presidente di Confindustria Romagna Mario Riciputi, il Presidente di ANIS Emanuele Rossini e Demis Diotallevi, Direttore Generale del Gruppo SGR, da quest’anno main partner della business plan competition.

“La comunità economica - dice Diotallevi - ha il dovere di individuare e valorizzare i talenti imprenditoriali, perché il loro tratto innovativo definisce la capacità di sviluppo di tutto l’ecosistema. Nuove Idee Nuove Imprese è un acceleratore di saperi e conoscenze capace di portare alla luce l’innovazione applicata all’impresa. Dobbiamo ampliare la base dei soggetti che sostengono l’iniziativa, ripartendo lo sforzo e aumentando l’attenzione ai progetti di valore. Gruppo SGR è orgogliosa del suo ruolo di rilievo in questa storica edizione. Siamo curiosi di vedere come i candidati abbiano deciso di dare forma e sostanza ai loro sogni imprenditoriali”.

Momento centrale dell’evento sarà l’intervento di Alec Ross, figura di rilievo internazionale nel campo dell’innovazione e professore della Bologna Business School, che offrirà una interessante visione su innovazione e imprenditorialità nell’era dell’AI.

A seguire, una tavola rotonda che vedrà protagonisti, insieme a Demis Diotallevi, gli imprenditori del territorio Neni Rossini (Presidente SIT Group), Alfredo Aureli (Presidente Aetna Group), Davide Stefanelli (Presidente Vem Sistemi), per un confronto sull’evoluzione dell’ecosistema locale.

Non mancheranno testimonianze concrete: due startup protagoniste delle passate edizioni racconteranno il proprio percorso di crescita, evidenziando l’impatto della partecipazione a Nuove Idee Nuove Imprese.

L’evento, che lancerà anche ufficialmente la nuova edizione della business plan competition, si concluderà con il prestigioso intervento del Presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale. A moderare il pomeriggio, organizzato in collaborazione con Fattor Comune, sarà Diego De Simone.