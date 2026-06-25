Nuove tecnologie al Ceccarini: donati due monitor di ultima generazione all’Endoscopia

Oltre la Ricerca e Rotary protagonisti della donazione

Due monitor multiparametrici di ultima generazione, completi di carrelli, sono stati donati alle sale endoscopiche dell'Unità Operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva dell'Ospedale Ceccarini di Riccione: donazione dell'associazione Oltre la Ricerca, grazie al contributo del Rotary Club Riccione Perla Verde. Le nuove apparecchiature consentiranno di rafforzare il monitoraggio dei pazienti durante le procedure endoscopiche, migliorandone ulteriormente sicurezza e qualità assistenziale.

“A nome di tutto il personale della Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva desidero esprimere il più sincero ringraziamento all'associazione Oltre la Ricerca e al Rotary Club Riccione Perla Verde per questa importante donazione – ha dichiarato Marco Di Marco, Direttore dell'unità operativa di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - La disponibilità di questi nuovi monitor multiparametrici rappresenta un concreto supporto alla nostra attività quotidiana e contribuirà a garantire un monitoraggio sempre più efficace e sicuro dei pazienti durante le procedure endoscopiche. Si tratta di apparecchiature fondamentali per l'endoscopia moderna, in grado di monitorare costantemente frequenza cardiaca, pressione arteriosa, frequenza respiratoria, saturazione e tracciato elettrocardiografico, consentendoci di individuare tempestivamente eventuali complicanze e intervenire con rapidità, a ulteriore garanzia della sicurezza dei pazienti”.

“Da quattordici anni lavoriamo per migliorare i percorsi di diagnosi e trattamento del tumore del pancreas, sostenendo i pazienti e le loro famiglie - ha spiegato Francesca Gabellini, presidente di Oltre la Ricerca - Il nostro obiettivo è ridurre i tempi della diagnosi, perché una diagnosi precoce può fare la differenza nel percorso di cura. È un risultato che possiamo raggiungere solo grazie alla collaborazione tra professionisti sanitari, istituzioni, territorio e associazioni”.

Oltre la Ricerca promuove attività di sensibilizzazione, sostiene la ricerca e la diagnosi precoce del tumore del pancreas e investe i fondi raccolti nella ricerca scientifica e nell'acquisto di tecnologie destinate alla sanità pubblica, contribuendo concretamente al miglioramento dei percorsi di cura.

“Questa è una giornata importante per il nostro club, perché ogni volta che riusciamo a trasformare la solidarietà in un aiuto concreto per la comunità raggiungiamo il nostro obiettivo - ha sottolineato il presidente del Rotary Club Riccione Perla Verde, Floriano Semprini -. Quando istituzioni, associazioni e cittadini collaborano per migliorare la qualità dell'assistenza e il benessere delle persone, il volontariato esprime al meglio il proprio valore. Siamo felici di aver contribuito a questa donazione e ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto”.

"Donazioni come questa testimoniano il forte legame che unisce il territorio al suo ospedale. Le grandi opere sono importanti, ma è anche attraverso gesti concreti come questo, frutto della collaborazione tra associazioni, volontariato, istituzioni e cittadini, che cresce una comunità più solidale e vicina alle persone. Grazie a questo impegno è possibile mettere a disposizione dei professionisti strumenti sempre più efficaci, migliorando la qualità dell'assistenza e dei servizi offerti ai cittadini”, ha commentato la sindaca di Riccione, Daniela Angelini.