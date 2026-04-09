Nuovi arredi e giochi inclusivi: Santarcangelo riqualifica il parco e lo intitola a Teresa Mattei

Nuovo volto per il parco di San Bartolo

Una grande festa ha coinvolto i quasi cento bambini e bambine della scuola di San Bartolo, che questa mattina (giovedì 9 aprile) hanno partecipato all’inaugurazione del parco di via Marino della Pasqua a conclusione dei lavori di riqualificazione e all’intitolazione a Teresa Mattei.

Gli alunni e le alunne della classe quinta hanno raccontato di come l’Amministrazione comunale ha accolto e fatta propria gran parte delle proposte che hanno presentato nell’ambito del progetto “Ho a cuore Santarcangelo”. Proprio le esigenze di inclusività e socializzazione espresse dai bambini e dalle bambine hanno infatti dato impulso al rinnovamento del parco per un investimento complessivo di circa 20 mila euro.

Oltre alla manutenzione dei giochi presenti nell’area verde – tra cui la sostituzione del sedile dell’altalena con un sedile inclusivo – sono state installate due nuove strutture ludiche come un’altalena amaca, un gioco di rotazione e di equilibrio e due porte da mini calcio. Il progetto ha riguardato anche la riqualificazione dell’arredo urbano con l’installazione di una nuova fontanella, dotata anche di abbeveratoio per cani, nuove doghe alle panchine e ai tavoli, pavimentazione antitrauma, portabiciclette e cestini. A conclusione dell’intervento, nel parcheggio antistante al parco è stato istituito un nuovo posto auto per persone con disabilità, servito da un’apposita rampa di accesso al parco. Gli interventi di riqualificazione si sono poi estesi dal parco a tutta via Marino della Pasqua con la sistemazione delle doghe delle panchine e dei tavoli presenti nelle altre aree verdi, e il rifacimento di tutta la segnaletica orizzontale.

Sempre all’interno del percorso “Ho a cuore Santarcangelo”, insieme ad Anpi che ne ha raccontato la biografia, dai bambini e dalle bambine è arrivata anche l’idea di intitolare il parco a Teresa Mattei – partigiana, politica, pedagogista, nonché la più giovane eletta nell’Assemblea Costituente – per dare prosecuzione a quel percorso iniziato a partire dall’impulso degli studenti e delle studentesse del Molari, con l’obiettivo di riequilibrare la toponomastica della città.

A chiusura del momento di inaugurazione – a cui erano presenti anche la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni, l’assessora alle Pari opportunità Angela Garattoni e l’assessore ai Progetti educativi Filippo Borghesi – il sindaco Filippo Sacchetti ha ringraziato tutti i bambini e le bambine per aver contribuito alla realizzazione di un progetto così bello per la frazione di San Bartolo, ricordando loro di continuare sempre ad avere a cuore Santarcangelo.

“Dopo quello al parco Spina – dichiara la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici Michela Mussoni – l’Amministrazione comunale ha concentrato i propri sforzi per la riqualificazione del principale parco di San Bartolo, tenendo anche in questa occasione conto delle esigenze e dei desideri di bambini e bambine che frequentano il parco. L’obiettivo per il futuro è continuare con ulteriori interventi di riqualificazione negli altri parchi del capoluogo e delle frazioni”.