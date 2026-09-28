Nuovi autobus, 53 in Romagna: 22 arrivano a Rimini

In Emilia Romagna sono 262 i nuovi mezzi finanziati con circa 172,4 milioni di euro. Morrone: "Investimenti tangibili"

Sono 53 i nuovi autobus destinati al territorio romagnolo nell'ambito del piano di rinnovo del trasporto pubblico locale finanziato con risorse Pnrr: 31 saranno destinati a Ravenna e 22 a Rimini. In Emilia-Romagna, complessivamente, i nuovi mezzi sono 262, distribuiti in otto città, per un investimento indicato in circa 172,4 milioni di euro.

Il piano rientra negli interventi nazionali per il rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico, con particolare attenzione ai mezzi a basse o zero emissioni, tra cui quelli elettrici e a idrogeno. Il programma è previsto nell'ambito della misura Pnrr dedicata al rinnovo del parco autobus regionale. A commentare i numeri è il deputato della Lega e segretario della Lega Romagna Jacopo Morrone, che sottolinea in particolare la ricaduta dell'investimento sul territorio. "Il ministro Salvini ha dato un serio segnale dell'obiettivo di trasformare le risorse Pnrr in servizi reali ai cittadini e in investimenti tangibili e fattivi", afferma Morrone, richiamando i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Per Rimini si tratta di 22 nuovi autobus, che andranno a rafforzare il servizio rivolto quotidianamente a studenti, lavoratori e pendolari. Ravenna ne riceverà invece 31, portando a 53 il numero complessivo dei nuovi mezzi destinati alle due province romagnole. Secondo il Mit, il rinnovo del parco autobus rappresenta uno degli interventi inseriti nel più ampio quadro degli investimenti gestiti dal ministero attraverso il Pnrr. Il dicastero indica inoltre tra gli obiettivi raggiunti quelli relativi al trasporto pubblico locale.