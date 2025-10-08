Nuovi avvistamenti di lupi in zona Santa Cristina, i residenti: "Siamo circondati"

Un residente: "Anche questa mattina un lupo vicino alla Chiesetta di San Martino in Venti"

Continuano gli avvistamenti di lupi nelle zone interne del Comune di Rimini. In particolare è a essere interessata è la zona di Santa Cristina e aree limitrofe, come segnala un residente alla nostra redazione. "Ieri (martedì 7 ottobre) alle 17 è stato avvistato un lupo vicino al ristorante da Gino, stava procedendo da via Tomasetta in via Santa Cristina. Siamo letteralmente circondati". Un secondo recente avvistamento è avvenuto in mattinata, intorno alle 10, come riferisce il residente: "Mi sono fermato alla Chiesetta di San Martino in Venti, ero in auto e un lupo girava qui attorno. Le particolarità sono due: arrivano tranquillamente in zone popolate dall'uomo e non si muovono più in branco, ma singolarmente". Nelle settimane scorse la politica si è attivata, a fronte delle richieste dei cittadini. Nicola Marcello, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, ha chiesto di attivare con urgenza un monitoraggio della presenza dei lupi nella provincia di Rimini e nelle aree limitrofe, adottando nel contempo un piano straordinario per la gestione del fenomeno.