Nuovi giochi e sostenibilità: il Parco del Sole si rinnova a Cerasolo

Installati una teleferica e uno scivolo, inaugurata la casa dell’acqua

Nuovi giochi per bambini e una casetta dell’acqua nella frazione di Cerasolo. Il parco del Sole è stato arricchito di una teleferica e uno scivolo. Le nuove strutture, installate la settimana scorsa con la contestuale rimozione di quelle ormai obsolete, costituiscono il primo passo di un complessivo progetto di riqualificazione previsto nel polmone verde di frazione.

Sabato scorso è stata inoltre inaugurata a Cerasolo, alla presenza sindaco Gianluca Ugolini, assessori, consiglieri comunali e cittadini, una casa dell’acqua nel giardino che si affaccia tra le vie del Sole, Primo Maggio e Monte Pirolo. Attraverso gli erogatori, in funzione 365 giorni l’anno, è possibile prelevare acqua potabile refrigerata naturale e gassata. A tutte le persone intervenute è stata consegnata una borraccia per incentivare comportamenti sostenibili a partire dall’evitare l’utilizzo di bottiglie di plastica.

Un’altra casa dell’acqua è stata inoltre attivata a maggio nel giardino che si trova a fianco di piazza Falcone nella frazione di Sant’Andrea In Besanigo.

L’amministrazione comunale di Coriano è fortemente impegnata nella valorizzazione delle aree verdi del territorio comunale per la loro valenza di luoghi di aggregazione e di incontro rivolti ai cittadini di tutte le età. L’installazione di nuove attrezzature ludico-ricreative come l’ultima a Cerasolo va nella direzione di favorire e valorizzare aree gioco per le famiglie e i loro bambini.

“Il gioco è fondamentale per lo sviluppo e la crescita dei bambini - commentano gli assessori al Decoro e Verde pubblico, Roberto Bianchi e all’Ambiente, Anna Pazzaglia -. Al parco del Sole di Cerasolo abbiamo messo mano all'installazione di nuovi giochi ed eliminato i vecchi, nei prossimi giorni verrà montata in piazza Borsellino una struttura metallica ombreggiante a protezione delle panchine esistenti durante le giornate più calde dell’anno. Investimenti di entità diverse che stiamo portando avanti un passo dopo l’altro in varie zone del nostro comune. Dopo il parco dei Cerchi quasi terminato, è ultimata la progettazione del parco di Sant’Andrea in Besanigo con inizio lavori previsto entro l’anno ed è iniziata la progettazione del parco Viganò di Ospedaletto, seguirà il parco del Sole di Cerasolo. Sul versante delle iniziative ambientali volte al riciclo dei rifiuti, dopo Via Garibaldi a Coriano capoluogo e ad Ospedaletto vicino all’Istituto comprensivo in piazza O’Brien, abbiamo completato le installazioni delle case dell’acqua a Cerasolo e a Sant’Andrea in Besanigo “.