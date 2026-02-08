Nuovi “guardiani” di parchi e piazze: arrivano i cavalli della Polizia Penitenziaria

A Bellaria Igea Marina debutta il nuovo presidio dell'A.N.P.Pe.

In occasione del 70° anniversario del Comune e della festa di Sant’Apollonia, sabato 7 febbraio è stato presentato ufficialmente il nuovo servizio di sicurezza a cavallo dell’Associazione Nazionale Polizia Penitenziaria di Rimini, promosso dall’Amministrazione comunale.

Il progetto, dedicato al presidio del territorio e alla prevenzione, prevede una squadra ippomontata composta da agenti in quiescenza incaricati di monitorare le aree urbane e segnalare eventuali criticità alla Polizia Locale. Il servizio opererà soprattutto nel centro cittadino e nei parchi pubblici, zone particolarmente frequentate da residenti e turisti.

«Si tratta di un presidio attento e diffuso, soprattutto nelle aree più sensibili della città. L’impiego dei cavalli consente di raggiungere zone non accessibili ai mezzi tradizionali», ha spiegato il presidente dell’A.N.P.Pe. Italo Piscitelli, affiancato dal vicepresidente Mangieri.

L’iniziativa punta a rafforzare la sicurezza urbana attraverso una presenza visibile e di prossimità, valorizzando l’esperienza degli operatori coinvolti. Grande entusiasmo anche tra i più piccoli, che hanno potuto avvicinarsi ai cavalli protagonisti della giornata.