Nuovi rinforzi per la sicurezza: Rimini accoglie 16 agenti della Polizia

La cerimonia e l'affidamento dei nuovi incarichi in Questura

La Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha assegnato alla Questura di Rimini 12 nuovi Agenti e 4 Ispettori, provenienti da altre sedi.

Questa mattina, 2 marzo, il Questore di Rimini ha accolto i nuovi arrivi con una cerimonia, durante la quale sono stati loro attribuiti gli incarichi a cui saranno chiamati già a partire da oggi.

Le assegnazioni rientrano in un più ampio piano di potenziamento dell’organico della Questura, volto a garantire un livello sempre più elevato di sicurezza per la cittadinanza. Per questo motivo, la maggior parte dei nuovi Agenti è stata destinata agli Uffici operativi della Questura.