Nuovo comandante per la Stazione Navale della Finanza di Rimini: Stefano Di Vozzo

Il Capitano è stato ricevuto dal sindaco Jamil Sadegholvaad

Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha incontrato questa mattina (mercoledì 6 agosto), nella Sala della Giunta, il Capitano Stefano Di Vozzo, nuovo responsabile della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini, accompagnato dal Tenente Colonnello Emiliano Rampini, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale. L'incontro è stata l'occasione per conoscersi e formulare gli auguri di buon lavoro per l’importante incarico assunto a Rimini. Il Capitano Di Vozzo, 33 anni, originario del Lazio, assume il comando subentrando a Pietro Spanò. Diplomatosi presso l'Accademia della Guardia di Finanza tra il 2013 e il 2018, ha maturato significativa esperienza operativa come comandante di unità navali presso il Gruppo Aeronavale di Messina, dove per tre anni si è occupato prevalentemente del controllo delle frontiere europee e della lotta ai traffici illegali marittimi. Successivamente ha guidato un reparto presso la Sezione Operativa Navale di Marina di Carrara, distinguendosi particolarmente nelle operazioni di tutela ambientale, controllo doganale e polizia economico-finanziaria. Il primo cittadino ha espresso piena disponibilità alla collaborazione istituzionale, sottolineando l'importanza del ruolo della Guardia di Finanza per la sicurezza del territorio e la legalità economica.