Nuovo dirigente per la Provincia di Rimini: ha ricoperto incarichi anche a Santarcangelo e Riccione

È l'architetto Gilberto Facondini, nato a Saludecio e residente a Bellaria Igea Marina

L’architetto Gilberto Facondini è il nuovo dirigente del settore Governo del territorio della Provincia di Rimini. Facondini, a cui è stato conferito l’incarico dirigenziale dal mese di novembre, dopo un procedimento di selezione pubblica, è stato ricevuto questa settimana dal presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad. Nato a Saludecio 61 anni fa e residente a Bellaria, oltre all’attività di libero professionista, nella sua ultraventennale carriera nella pubblica amministrazione si è occupato prevalentemente di pianificazione territoriale e urbanistica, ma anche di attività produttive, demanio e patrimonio, lavori pubblici, ambiente e infrastrutture. Ha ricoprendo incarichi apicali, fra gli altri, nei Comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Riccione e Santarcangelo di Romagna. Ha anche collaborato con la pubblica amministrazione in diverse occasioni come consulente.