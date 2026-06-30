Nuovo gattile di Rimini: "Sarà pronto per aprile 2027"

I lavori partiranno in autunno. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica

La giunta comunale di Rimini ha approvato oggi (30 giugno) il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo alla ristrutturazione del fabbricato sito in via Maderna, destinato a ospitare il ricovero felino, per un investimento complessivo previsto di oltre 329 mila euro. I tempi di realizzazione prevedono un inizio lavori entro settembre/ottobre 2026 e una conclusione ad aprile 2027. Il progetto del nuovo gattile comunale, si legge in una nota di palazzo Garampi, "nasce dalla necessità di dotare la città di una struttura pienamente funzionale, sicura e conforme per le strutture di ricovero felino, dopo che l'edificio originariamente individuato per questo scopo era stato distrutto da un incendio doloso. L'intervento prevede ora la ristrutturazione del fabbricato di via Maderna nel rispetto dei requisiti strutturali e gestionali stabiliti dalla normativa regionale in materia di strutture di ricovero e custodia per cani e gatti".

L'obiettivo dell'amministrazione è "garantire un ricovero temporaneo e sicuro per i gatti rinvenuti sul territorio comunale, assicurando condizioni igienico-sanitarie adeguate e conformi alle disposizioni vigenti". La struttura sarà concepita per essere reversibile. Dal punto di vista tecnico, il nuovo fabbricato sarà composto da due corpi di fabbricato monoplano, con un'unica copertura e un camminamento perimetrale che li collega. Nel corpo di maggiore superficie, di circa 65 metri quadrati, dotato di impianto di riscaldamento, troveranno spazio i locali per il personale, l'area di prima accoglienza e il ricovero per i cuccioli. Nel corpo più piccolo, di circa 40 metri quadrati, saranno invece collocati i ricoveri ordinari, gli spazi dedicati agli animali affetti da virus dell’immunodeficienza felina e della leucemia felina, e l'area di isolamento. Tra i due corpi di fabbrica sarà inoltre presente un portico coperto.

"Il percorso che ha portato a questo progetto era già stato avviato nei mesi scorsi con l'approvazione del documento di indirizzo alla progettazione, affidata ad Anthea, che punta a realizzare una struttura moderna e modulare, con standard avanzati di sicurezza, spazi pensati per il benessere degli animali e impianti completamente rinnovati. Prima dell'avvio dei lavori sarà necessario completare la demolizione dei residui del fabbricato preesistente, lo sgombero dei materiali e la bonifica del sito", evidenzia l'amministrazione comunale.