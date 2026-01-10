Nuovo giallo nell'omicidio Paganelli: ipotesi falso alibi dalla moglie per Dassilva

Nuovo lavoro per gli inquirenti sul caso della morte di Pierina Paganelli

Un nuovo giallo sull’omicidio di Pierina Paganelli, avvenuto il 3 ottobre 2023 a Rimini. Valeria Bartolucci, moglie di Louis Dassilva, l’uomo a processo per l'omicidio, è indagata con l’accusa di false attestazioni al pubblico ministero. Secondo gli inquirenti, la donna avrebbe tentato fin dalle prime fasi dell’indagine di costruire un alibi per il marito, l’unico a non poterne fornire uno per la notte del delitto. L'ipotesi al vaglio della Procura, dunque, è che Valeria Bartolucci abbia avviato una strategia difensiva sin da subito, rendendo dichiarazioni considerate mendaci durante le audizioni come persona informata sui fatti. In particolare, a meno di un mese dall’omicidio, la donna avrebbe insistito sul presunto grave dolore alla gamba di Dassilva, sostenendo che l’uomo fosse impossibilitato a camminare normalmente. Una ricostruzione che, per gli investigatori, sarebbe stata smentita da elementi oggettivi, tra cui riprese video e intercettazioni ambientali.

Nel corso dei mesi successivi al delitto, gli inquirenti avrebbero rilevato numerose incongruenze e aggiustamenti nelle dichiarazioni della Bartolucci, ritenuti funzionali a colmare i vuoti temporali emersi con il progressivo affinarsi dell’indagine, in particolare sull’orario esatto dell’aggressione.

L'avvocata della Bartolucci, Chiara Rinaldi, ha seccamente smentito la notizia rilanciata ieri sera da Quarto Grado: "La notizia è sbagliata e non risponde al vero", ha dichiarato la legale, invitando alla prudenza nella diffusione di informazioni non verificate e sottolineando il rispetto dovuto alla Corte d’Assise di Rimini, che lunedì avrebbe dovuto ascoltare la donna in qualità di teste. Proprio alla luce del nuovo scenario, la sua testimonianza potrebbe ora subire un rinvio.