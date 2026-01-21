Nuovo incidente ferroviario in Spagna: un morto e 37 feriti in Catalogna

Intanto sale a 42 il bilancio delle vittime della strage sull’alta velocità Madrid–Cordova

Un nuovo grave incidente ferroviario si è verificato in Spagna. Un treno regionale della linea R4 è deragliato tra le località di Sant Sadurní d’Anoia e Gelida, in provincia di Barcellona, causando la morte del macchinista e il ferimento di almeno 37 passeggeri. Quattro di questi versano in gravi condizioni.

Secondo le prime ricostruzioni, il deragliamento sarebbe stato provocato dal crollo di un muro di contenimento lungo il tragitto ferroviario. La struttura, probabilmente indebolita dalle intense piogge delle ultime ore, è precipitata sui binari colpendo il primo vagone del convoglio, dove si trovava la maggior parte dei passeggeri rimasti feriti.

L’incidente riaccende l’attenzione sulla sicurezza delle infrastrutture ferroviarie spagnole, già al centro di forti polemiche dopo il disastro di domenica scorsa sulla linea dell’alta velocità Madrid–Cordova. In quel caso, il bilancio delle vittime è salito a 42 morti.

Mentre il Paese è in lutto, i reali di Spagna hanno visitato Adamuz, una delle località più colpite dalla tragedia dell’alta velocità. Intanto, continuano le polemiche sulle cause del disastro e sulle eventuali responsabilità, con richieste sempre più pressanti di chiarimenti e interventi urgenti per garantire la sicurezza della rete ferroviaria nazionale.