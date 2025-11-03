Nuovo indice della criminalità. Croatti: "Italia paese sempre più insicuro"

Aumentano furti, rapine e reati di droga. Il senatore riminese: "Ennesimo flop del governo"

Il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti interviene sul dossier del Sole 24 Ore, che segnala un incremento di furti, rapine e reati legati alla droga nelle città italiane. Croatti denuncia la carenza di personale nelle forze dell’ordine e invita il governo a rivedere le priorità, destinando più risorse alla sicurezza dei cittadini.

"L'Italia è un Paese sempre più insicuro, aumentano furti, rapine, reati di droga. È quanto emerge dal dossier sulla criminalità del Sole 24 Ore. Le nostre città registrano sensibili aumenti delle denunce e la percezione di sicurezza dei cittadini è sempre più bassa.

Davvero un grande successo per la destra italiana che ha chiesto voti agli italiani cavalcando politicamente proprio i temi dell’insicurezza e della criminalità. Da tre anni i reati continuano ad aumentare così come l’immigrazione irregolare.

Come può il governo affrontare queste emergenze se continua a tagliare fondi alle forze di polizia? Se invece di investire in sicurezza continua a buttare montagne di soldi pubblici negli inutili centri in Albania?

Meloni and co. pensavano forse che con tutti gli indagati e i condannati che si ritrovano nei loro partiti i criminali sarebbero stati più solidali e avrebbero smesso di delinquere?

I dati sono impietosi, la situazione è destinata ad aggravarsi perché stanno aumentando le criticità sociali ed economiche del Paese e questo fisiologicamente porterà a maggiori difficoltà, disperazione, insicurezza.

In Italia secondo i sindacati di categoria mancano 11mila poliziotti e 15mila carabinieri e le maggiori difficoltà devono affrontarle, come sempre accade, i comuni italiani che però non dispongono delle risorse per sobbarcarsi queste mancanze.

Il governo deve agire immediatamente cambiando priorità politiche nell’interesse dei cittadini e della loro sicurezza: chiusura dei centri in Albania che drenano risorse e uomini, stop all'aumento delle spese militari per destinare quelle risorse alle nostre forze dell’ordine.

Se il governo e i partiti di destra non vogliono effettuare questo cambio di rotta perché lo chiedono gli oppositori politici almeno lo facciano per tutti quei cittadini che li hanno votati credendo alle promesse sulla sicurezza ma che oggi si sentono traditi e ingannati.”

Così in una nota il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti.