Nuovo modello turistico per Rimini: la Valmarecchia al centro del rilancio

Strategie per il futuro del turismo riminese: incontro il 17 giugno a Novafeltria

Un'offerta turistica che integri quella delle aree di Riviera con l'entroterra. Sarà uno dei temi che la Fondazione Piano Strategico di Rimini, con il coinvolgimento dei portatori di interesse e operatori dell’intera filiera turistica locale, discuterà martedì 17 giugno a Novafeltria.

L’incontro si terrà alle ore 15.30 nel ridotto del Teatro comunale e darà avvio ad un percorso di co-progettazione per l’innovazione del prodotto turistico riminese, delineando visioni, strategie e indirizzi di lavoro. Lo riferisce il delegato di Montecopiolo, al Parco Sasso Simone e Simoncello Leonardo Sacchetta.

"Rimini, storicamente nota come meta balneare, sta progressivamente ridefinendo la propria identità turistica, con un percorso di innovazione che riguarderà anche l’integrazione tra costa e le aree interne della Valmarecchia, per una nuova offerta turistica", esordisce Sacchetta.

Rimini necessità di innovare il prodotto turistico per restare competitivo sul mercato internazionale e "il legame con l’entroterra è un’opportunità per riposizionarsi come destinazione slow, autentica e sostenibile, senza rinunciare alla capacità ricettiva e ai servizi moderni".

"È un’occasione unica per associazioni e operatori del settore - prosegue Sacchetta -che andrà ad integrare l’offerta turistica costiera con quella delle aree interne, perché la Valmarecchia, dopo il mare e la spiaggia, è la perla che racchiude in sé tutto ciò che un turista cerca: storia, cultura, ambiente, gastronomia e tradizione".

Sacchetta invita a lavorare in sinergia"per integrare l'offerta turistica costiera con quella dell'entroterra attraverso percorsi tematici, esperienze autentiche e rafforzamento dei collegamenti, promuovendo un turismo esperienziale e sostenibile".

Viene rilanciata inoltre l'idea di un marchio territoriale unico: "Per rafforzare l’identità del progetto e delle destinazioni coinvolte". Il marchio potrebbe essere accompagnato dallo slogan, suggerisce Sacchetta,"dalla spiaggia alla montagna: un viaggio tra storia, natura e tradizione"

"Perché aiutare l’entroterra significa distribuire i benefici del turismo. In sintesi- chiarisce e termina Sacchetta - non è solo l’entroterra ad aver bisogno della costa. Anche la costa ha tutto l’interesse a legarsi all’entroterra per evolvere verso un turismo più completo, autentico e duraturo".