Nuovo percorso ciclopedonale a Riccione: lavori a pieno ritmo tra viale Giulio Cesare e il Centro sportivo

Un’infrastruttura strategica per la mobilità sostenibile e la sicurezza di pedoni e ciclisti

Procedono a ritmo sostenuto i lavori per la realizzazione del nuovo percorso ciclopedonale che collegherà viale Giulio Cesare, all’altezza del ponte romano situato a fianco del cimitero vecchio, al Centro sportivo, proseguendo direzione Rimini. Un intervento strategico per la mobilità sostenibile e la sicurezza di pedoni e ciclisti.

Il Cantiere. Gli operai sono impegnati al rifacimento della fognatura bianca per poi proseguire con una nuova illuminazione pubblica e ai nuovi allacci all’acquedotto eseguiti da Hera. L’ultima fase dell’intervento riguarderà l’asfaltatura del tracciato.

Il primo tratto, compreso tra il ponte romano e viale Romagna, sarà completato, meteo permettendo, entro fine marzo 2026. Poi via con il secondo tratto che, attraversando l’area verde da via Romagna, costeggia la SS16 fino a raggiungere lo Stadio del Baseball.

La pista ciclopedonale avrà una larghezza di 2,5 metri e una lunghezza complessiva, compreso il tratto già realizzato sulla rampa di viale Bologna, di circa 1,8 chilometri. Come è noto, all’interno del Giardino Perlasca, affacciato su viale Bologna, è stata realizzata una rampa ciclopedonale di circa 100 metri che, superando la falesia e abbattendo ogni barriera architettonica, si inserisce armoniosamente nel paesaggio.

Nel suo sviluppo complessivo, il nuovo percorso ciclopedonale partirà da viale Giulio Cesare, all’altezza del ponte romano per proseguire in direzione Rimini fino al Centro sportivo. Da qui sarà collegato al quartiere San Lorenzo tramite una bretella dedicata. Il tracciato continuerà poi costeggiando lo Stadio del Baseball e lo Stadio del Nuoto, raggiungendo il parco della Resistenza attraverso viale Montebianco e completando infine l’anello con il Giardino Perlasca. La fine lavori è prevista entro i primi mesi del 2027.

“Questo intervento non è un’opera isolata, ma si inserisce in una visione più ampia di riqualificazione e potenziamento della rete ciclopedonale cittadina che stiamo realizzando a Riccione – sottolinea la sindaca Daniela Angelini - . Il nuovo percorso rappresenta un collegamento strategico tra quartieri, aree verdi e polo sportivo, migliorando la sicurezza e la fruibilità degli spazi urbani e offrendo un’alternativa concreta all’uso dell’auto per gli spostamenti quotidiani. In questa strategia rientrano anche i lavori in corso nella zona sud della città – prosegue la sindaca – dove in viale Torino è in fase di realizzazione il nuovo Lungomare del Sole, con percorsi ciclabili e pedonali completamente rinnovati”.

“Con questi lavori compiamo un ulteriore passo avanti nella costruzione di una rete ciclopedonale continua e riconoscibile sul territorio – aggiunge l’assessore ai Lavori pubblici Simone Imola –. L’obiettivo è mettere in connessione tra loro i percorsi esistenti, come quello realizzato nel Giardino Perlasca al quartiere di viale Bologna e quelli in fase di realizzazione, creando collegamenti funzionali tra quartieri, parchi e impianti sportivi. È un lavoro che richiede programmazione perché ogni nuovo tratto deve dialogare con il contesto urbano e ambientale in cui si inserisce. In questo caso, il percorso lungo viale Giulio Cesare rafforza un asse strategico e completa un sistema di mobilità dolce che stiamo estendendo progressivamente in più zone di Riccione”.



