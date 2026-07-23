Nuovo piano di asfaltature e sicurezza stradale: investimento da 175 mila euro

La giunta comunale di San Giovanni in Marignano approva il progetto esecutivo

La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un ulteriore piano di interventi sulla viabilità, un intervento che consentirà di migliorare ulteriormente la sicurezza e la qualità della rete stradale attraverso una serie di asfaltature e opere di riqualificazione in diverse zone del territorio comunale.

Con questo nuovo investimento si dà continuità all’azione amministrativa in tema di sicurezza stradale messa in campo in questi anni. Dopo la realizzazione della rotatoria di via Perugia e interventi per quasi 1 milione di euro, il nuovo intervento ammonta a 175.000 euro. Nel dettaglio, gli interventi interesseranno il completamento dei lavori di via Torconca, via Tribbio e via Montalbano, con la realizzazione di dossi per la riduzione della velocità, la bonifica delle radici in via Milano e via Piva, il parcheggio della scuola primaria di via Fornace Verni, opere finalizzate a ridurre il dissesto del manto stradale e ad aumentare la sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni.

«L'obiettivo dell'amministrazione comunale è migliorare costantemente la qualità e la sicurezza della nostra rete viaria, intervenendo in modo programmato sulle criticità presenti nel territorio – commenta l'assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani. Questo progetto rappresenta un ulteriore tassello del piano di manutenzione avviato nel 2024 e conferma la volontà di dare continuità agli investimenti sulla viabilità. Con questo nuovo lotto di lavori proseguiremo il percorso di riqualificazione delle strade comunali, che continuerà anche nei prossimi anni con ulteriori interventi. Si tratta di un impegno concreto per garantire maggiore sicurezza ad automobilisti, ciclisti e pedoni, rispondere alle segnalazioni dei cittadini e intervenire sulle situazioni che richiedono maggiore attenzione, migliorando la percorribilità delle arterie più utilizzate.»

Nei prossimi giorni saranno avviate le procedure necessarie all'affidamento dei lavori, con l'obiettivo di iniziare gli interventi nel più breve tempo possibile.