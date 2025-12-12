Nuovo Romeo Neri, Aurora Immobiliare va avanti: "Pronti alla scadenza del 15 dicembre"

Aurora Immobiliare pronta a presentare gli elaborati al Comune di Rimini

Il progetto per il nuovo stadio Romeo Neri va avanti. Lo annuncia l'agenzia Aurora Immobiliare del costruttore Antonio Ciuffarella, in una breve nota stampa. Lunedì 15 dicembre, alla data di scadenza della proroga concessa dal Comune, verranno presentati il piano di fattibilità tecnico economica dell'opera e tutti gli elaborati grafici principali relativi al progetto, "frutto di un articolato e complesso lavoro tecnico svolto negli ultimi mesi", evidenzia Aurora Immobiliare, che si riserva "di apportare eventuali integrazioni o modifiche agli elaborati, anche alla luce degli incontri e del confronto in corso con la Soprintendenza, nonché delle valutazioni degli uffici comunali e degli enti competenti".