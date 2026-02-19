Nuovo servizio a Bellaria Igea Marina per informazioni su pratiche di sinistro comunali

A partire dal 4 marzo, i cittadini potranno ricevere chiarimenti su pratiche già aperte presso la residenza comunale

Partirà i primi di marzo un nuovo prezioso servizio a favore dei cittadini di Bellaria Igea Marina: che all’inizio di ogni mese troveranno presso la residenza comunale di piazza del Popolo, un responsabile di Centrale S.p.a. a cui chiedere informazioni su eventuali pratiche di sinistro già aperte che coinvolgano il Comune di Bellaria Igea Marina. Un’attività che si inserisce nel più ampio rapporto in essere tra l’ente locale e la società di brokeraggio, legata al Gruppo Mag ed avente sede a Pesaro: alla quale, a seguito di bando indetto a fine 2025 ed a prosecuzione del precedente positivo rapporto di collaborazione, è stato rinnovato l'appalto per la consulenza e il servizio di brokeraggio assicurativo in favore del Comune di Bellaria Igea Marina per i prossimi tre anni.

Si tratta quindi di una gradita prestazione aggiuntiva, che si tradurrà in uno sportello front office, fruibile presso la ‘saletta verde’ al pianterreno dalle 10.00 alle 12.30 di ogni primo mercoledì del mese; la prima apertura è prevista il prossimo 4 marzo. Si precisa che il servizio è esclusivamente rivolto a coloro i quali, in qualità di controparti, abbiano inviato un’istanza al Comune di Bellaria Igea Marina. Affinchè il broker presente possa essere utile al cittadino, è necessario che gli stessi uffici comunali abbiano inoltrato la pratica a Centrale S.p.a. per l’apertura di una posizione di sinistro di responsabilità civile, così da ricevere chiarimenti e aggiornamenti.

Ringraziando la società partner per il prezioso servizio prossimo all’avvio, si evidenzia altresì che resta valido, a beneficio dei cittadini i quali intendano rivolgersi al Comune per questioni legate a sinistri ed assicurazioni che vedano coinvolto l’Ente, l’invito a rivolgersi in prima battuta alla Segreteria Generale allo 0541.343727.