Nuovo sottopasso stazione di Rimini è off limits per i disabili, Forza Italia rincara la dose

Raimondo Elli (Forza Italia): "L'amministrazione comunale non coinvolta nel processo di progettazione ed esecuzione di Rfi?"

Raimondo Elli di Forza Italia Rimini torna sull'inaugurazione del nuovo sottopasso della stazione ferroviaria. È emersa infatti l'inacessibilità da parte delle categorie più fragili: disabili non autosufficienti, anziani con difficoltà motorie, madri con passeggini e carrozzine. Il sindaco Jamil Sadegholvaad ha chiesto a Rete Ferroviaria Italiana di intervenire a seguito delle diverse segnalazioni ricevute da parte di associazioni e singoli cittadini. Tra questi anche Elli, che scende nel dettaglio, in una nuova nota stampa.

"Sia dal lato nuovo verso piazzale Carso, sia dal lato preesistente lato piazza Battisti", precisa Elli, che evidenzia la mancanza di "nuovi ascensori e scale mobili sia per accedere dal livello stradale che ai binari dal lato Carso, sia per scendere dal lato Battisti dalla sala centrale di accesso. Vi sono due ascensori dal lato Battisti ma in fondo alla stazione verso Riccione, ma sono accessibili appunto solo dal lato città. Chi arriva da Marina centro per accedere ai binari deve portare le valigie a mano e se disabile con ausilio medico deve essere assistito e trasportato".

Elli si domanda: "Il progetto (di Rete Ferroviaria Italiana, ndr), eseguito in quattro anni, comprendeva questi dettagli? Se si perché non sono stati eseguiti? Se no, come è possibile che nessuno ci abbia fatto caso e sia stato terminato così, viste anche le leggi vigenti sulle barriere architettoniche?". L'esponente di Forza Italia chiama in causa l'amministrazione comunale, chiedendo se sia stata messa al corrente e coinvolta nella progettazione e nell'esecuzione dei lavori: "Si sono accorti del problema? Se no, perché non sono stati coinvolti?". Elli sottolinea: "Se erano al corrente, come testimoniato da chi sostiene che il progetto era depositato sin dall’inizio in assessorato e che almeno otto mesi fa un cittadino aveva chiesto chiarimenti, perché non hanno fatto e detto nulla prima dell’inaugurazione, e solo a cose fatte (e dietro sollecitazioni di cittadini ed articoli di giornali) il sindaco ha scritto a Rfi chiedendo l’adeguamento? Perché il sindaco, nel filmato in cui illustra il lavoro ai cittadini non ha segnalato le carenze? E perché le altre autorità presenti compresa l’assessora regionale ai lavori pubblici non hanno detto nulla? Distrazione, sottovalutazione, mancata informazione, sciatteria?".

Elli chiede quindi di avere "risposte chiare e rapide, ed assunzioni di responsabilità da parte di chi non ha visto, non ha capito, non ha informato, e ha taciuto. Anziani, disabili, mamme e bambini attendono una risposta onesta, e non ringraziano".