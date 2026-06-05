Nuovo spartitraffico su via Pianventena: intervento per la sicurezza tra le rotatorie di Coriano

Dal 8 giugno parte la variante progettuale da 358 mila euro: nuovo spartitraffico, attraversamenti pedonali e asfaltatura

Un nuovo intervento per il miglioramento della sicurezza stradale nel tratto compreso tra la nuova rotatoria di via Perugia e la rotatoria di via Fornace Verni. È questo l’obiettivo della variante progettuale che prevede la realizzazione di uno spartitraffico su via Pianventena, nel tratto in corrispondenza dell’intersezione con via Gaibarella III.

Prima dell’approvazione definitiva dell’intervento, che prenderà il via lunedì 8 giugno, l’Amministrazione comunale ha incontrato i residenti interessati per illustrare il progetto e raccogliere osservazioni e criticità. All’incontro erano presenti la sindaca Michela Bertuccioli, il vicesindaco Nicola Gabellini e l’assessore ai lavori pubblici Leonardo Mariani. Il confronto ha permesso di condividere nel dettaglio le modifiche previste e di ascoltare direttamente le istanze dei cittadini coinvolti.

“La scelta di incontrare i cittadini prima dell’adozione della variante si inserisce in un metodo di lavoro basato sul dialogo e sull’informazione sul territorio – affermano dall’amministrazione comunale. L’incontro ha permesso di approfondire le condizioni di sicurezza della viabilità in un tratto caratterizzato da elevati flussi di traffico e velocità sostenuta. Un passaggio che ha consentito di presentare il progetto, ascoltare osservazioni e illustrare le motivazioni dell’intervento, con l’obiettivo di coniugare sicurezza stradale e attenzione alle esigenze della comunità”.

La variante prevede dunque il prolungamento dello spartitraffico tra le due rotatorie, la realizzazione di un nuovo attraversamento pedonale verso il parco Gaibarella/Campo Vanni, il rifacimento dell’asfalto e il rinnovo della segnaletica orizzontale. L’obiettivo è rendere la circolazione più ordinata, ridurre le situazioni di rischio e aumentare la sicurezza per automobilisti e pedoni.

Sul piano economico, l’intervento è stato finanziato attraverso il completo utilizzo del ribasso d’asta dei lavori della nuova rotatoria, a cui si è aggiunto un ulteriore stanziamento di 18.000 euro, portando il quadro economico complessivo da 340 mila a 358 mila euro. I lavori di realizzazione dello spartitraffico e l’asfaltatura saranno realizzati prima dell’inizio de La Notte delle Streghe, il completamento della segnaletica orizzontale entro la fine del mese di giugno.