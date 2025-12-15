Nuovo stadio Romeo Neri: depositato il progetto di fattibilità

Dopo la proroga, il Progetto Stadio è realtà: ora la palla passa al Comune

Nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 15 dicembre, la società privata Aurora Immobiliare ha presentato all’Amministrazione comunale la documentazione relativa al Progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo stadio Romeo Neri di Rimini. Gli atti e gli elaborati depositati saranno ora esaminati dagli uffici tecnici competenti, chiamati a verificarne completezza e correttezza. L’Amministrazione comunale si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni o modifiche al progetto presentato. Una volta conclusa la fase istruttoria, il progetto sarà sottoposto alla conferenza dei servizi, durante la quale verranno acquisiti i pareri, i nulla osta e le prescrizioni degli enti coinvolti, oltre alla valutazione dell’interesse pubblico dell’intervento. La documentazione è stata presentata nell’ultimo giorno utile fissato dal Comune, a seguito della proroga di sei settimane rispetto alla scadenza iniziale prevista per fine ottobre 2025. La decisione era stata assunta tenendo conto delle vicende proprietarie che hanno interessato il Rimini Calcio, inizialmente coinvolto nel progetto.