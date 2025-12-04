Nuovo test di medicina: solo il 15% dei candidati supera il primo esame

Rischio concreto: gli ammessi potrebbero essere meno dei posti disponibili

Solo tra il 10% e il 15% dei candidati è riuscito a superare il primo esame del nuovo test di ammissione a Medicina. È quanto emerge dai primi dati forniti da diversi atenei italiani, e il quadro che si delinea è preoccupante: il numero di promossi potrebbe risultare inferiore ai posti messi a disposizione.

Il nuovo sistema di selezione prevede tre prove separate — Chimica, Biologia e Fisica — e gli studenti devono superarle tutte per poter accedere al corso di laurea. Secondo le informazioni raccolte dall’ANSA, i test della seconda sessione, prevista per il 10 dicembre, sono già stati predisposti. Questo renderebbe molto improbabile qualsiasi intervento per rendere la prova più semplice o “correttiva”, come auspicato da molti studenti dopo la prima tornata.

In particolare, la prova di Fisica è risultata estremamente complessa, contribuendo in modo significativo all’alto tasso di bocciature. La difficoltà inattesa ha generato timori non solo tra i candidati, ma anche in ambito accademico: le facoltà potrebbero infatti ritrovarsi con un numero di idonei inferiore a quello programmato, compromettendo la disponibilità di nuovi posti e la pianificazione dei corsi.

Ora l’attenzione è tutta rivolta alla seconda sessione di esami. Se le percentuali di promossi dovessero rimanere così basse, il nuovo sistema di selezione potrebbe essere oggetto di una revisione già dai prossimi mesi.