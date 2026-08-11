Nuovo viale Ceccarini, a settembre ripartono i cantieri: in autunno il trattamento del travertino

Pulizie ordinarie in vista di Ferragosto e a fine agosto, poi la sigillatura della nuova pavimentazione

Il percorso di riqualificazione e valorizzazione del nuovo viale Ceccarini procede esattamente secondo la tabella di marcia prestabilita. Dopo un primo intervento di pulizia straordinaria effettuata nei mesi precedenti, sono attualmente in programma due interventi di pulizia ordinaria in vista del Ferragosto e, a seguire, negli ultimi giorni del mese. Successivamente una volta conclusa la ricca programmazione di eventi estivi prenderà il via il trattamento profondo della nuova pavimentazione in travertino nel tratto compreso tra viale Milano e viale Dante (esclusa l’area del gazebo).

Macchinari specifici e clima mite per il trattamento definitivo

Come ampiamente programmato fin dall’avvio del progetto e previsto dai capitolati d’appalto, è stata effettuata quindi una pulizia straordinaria nel mese scorso per poi procedere con il trattamento finale di sigillatura da svolgersi unicamente in presenza di temperature più miti e condizioni climatiche idonee. Il trattamento finale, indispensabile per sigillare la pietra naturale ed evitare qualsiasi rischio di assorbimento di macchie o liquidi, richiede infatti un clima adatto per penetrare ed essere efficace. Il travertino scelto per il restyling è un materiale pregiato e naturale che, prima dell’applicazione del sigillante protettivo, risulta inevitabilmente esposto ai segni del passaggio estivo. Con questi interventi la superficie del salotto cittadino sarà quindi completamente protetta e preservata contro ogni tipo di sporco per gli anni a venire.

La tabella di marcia dei lavori autunnali

Parallelamente all’intervento sulla pavimentazione di nuova posa tra viale Milano e viale Dante, il calendario dei cantieri per il completamento del viale e delle aree limitrofe vedrà un’accelerazione subito dopo la pausa estiva. A partire da martedì 15 settembre prenderanno il via i nuovi cantieri concordati con i commercianti e i residenti. Le operazioni interesseranno il tratto di viale Gramsci, compreso tra viale Ceccarini e viale Corridoni, mentre in contemporanea partirà la riqualificazione dell’area del gazebo all’incrocio tra viale Ceccarini e viale Dante, con la completa eliminazione della struttura per dare ulteriore ariosità allo spazio urbano. Negli stessi giorni i cantieri si apriranno anche nel tratto di viale Ceccarini compreso tra la ferrovia e il vialetto delle stelle, in prossimità dell’hotel Colombo. Successivamente, nel mese di ottobre, prenderanno il via gli ultimi due grandi tronconi per completare definitivamente l’intero asse commerciale e viale Dante entro la primavera del 2027.

“Stiamo portando avanti un’opera che sta ridisegnando l’identità stessa di Riccione e i risultati del nuovo progetto sono ben visibili - dichiarano la sindaca Daniela Angelini e l’assessore alla Rigenerazione urbana Christian Andruccioli. Ogni singola fase della riqualificazione risponde a un disegno complessivo dove la bellezza dell’architettura contemporanea incontra la massima cura della pietra naturale e degli spazi pubblici, compreso il trattamento finale programmato in autunno per proteggerla e valorizzarla al meglio. Con l’avanzamento coordinato dei cantieri autunnali, continuiamo a costruire una città più verde, accogliente e moderna, restituendo a residenti, commercianti e visitatori un salotto urbano di straordinario pregio, pronto a sfidare il tempo.”



