Nuovo volto per i Giardini De Amicis di Cattolica: al via i lavori sulle reti idriche di via Curiel

L’area sarà pronta entro aprile 2026 dopo una completa riqualificazione architettonica

Da lunedì 12 gennaio iniziano in via Curiel, a Cattolica, i lavori Hera di rifacimento delle reti idriche e della pavimentazione, che avranno una durata di circa un mese e mezzo, con ripristino del traffico veicolare entro il mese di febbraio 2026. La riqualificazione dei Giardini De Amicis prevede infatti l’estensione della nuova piazza fino a via Curiel, nello specifico l’area tra le vie Fiume e Battisti. Con questo intervento, che avrà un impatto minimo sulla viabilità, si compie un altro passo avanti importante verso il completamento della vasca di laminazione dei Giardini De Amicis e la sistemazione architettonica finale delle superfici interessate dai lavori.

“Proseguono i lavori al cantiere De Amicis, una delle opere più importanti e strategiche per la città – commenta l’Assessore ai lavori pubblici Alessandro Uguccioni – Siamo nel pieno rispetto del cronoprogramma e, come annunciato, entro primavera di quest’anno consegneremo alla città una piazza interamente nuova, più verde e sostenibile, un nuovo luogo di aggregazione e incontro che sorge su un’opera fondamentale per la tutela del nostro mare e ambiente”.

L’obiettivo primario dell’intero progetto, realizzato da Hera in stretta collaborazione con l’Amministrazione Comunale con un investimento di oltre 10 milioni di euro, è la salvaguardia del mare attraverso un’azione mirata sul sistema fognario, al fine di ridurre le criticità legate alla balneabilità della costa e proteggere la città dal punto di vista idraulico in caso di eventi meteorologici intensi, fenomeni sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici. Nel dettaglio, l’intervento principale prevede la costruzione di una vasca interrata da 5.000 metri cubi per la raccolta della prima pioggia e l'ottimizzazione della rete fognaria circostante e la riconsegna dell’area dei Giardini De Amicis alla comunità cattolichina, dopo una profonda riqualificazione architettonica con nuove aree verdi e spazi attrezzati per la socializzazione, il cui completamento è previsto entro aprile 2026.