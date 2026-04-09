“Occhi per donarti”, all’ospedale Infermi di Rimini un pomeriggio dedicato a volontariato e solidarietà

Venerdì 10 aprile all’Aula Michelangelo dell’Ausl Romagna incontri e testimonianze dal mondo della cooperazione sanitaria, tra Africa, Bangladesh e scenari di guerra

"Occhi per donarti – Volontari dell’Ausl Romagna si raccontano" è il titolo dell’evento che si terrà venerdì 10 aprile all’ospedale ‘Infermi’ di Rimini, organizzato dal Centro Studi “Giovanni Donati” dell'Ausl Romagna per il Volontariato e la Solidarietà.

L’iniziativa, aperta a sanitari (richiesti i crediti formativi ECM per tutte le professioni, iscrivendosi al portale WHR, codice corso 53106) e non sanitari, si svolgerà nell’Aula Michelangelo dalle ore 15.30 alle 19.30.

Il saluto di accoglienza e presentazione è affidato ad Elena Magnani, Coordinatrice Centro Studi Giovanni Donati Ausl Romagna per il Volontariato e la Solidarietà, mentre a moderare l’evento sono Francesca Raggi, Direttore Medico del Presidio Ospedaliero Rimini-Santarcangelo-Novafeltria, e Vincenzo Domenichelli, U.O.C. Chirurgia Pediatrica Romagna.

Sono in programma gli interventi ‘Il seme di Marilena: progetto della Chirurgia Generale dell’Ospedale di Rimini con l’ospedale L. Guidotti Mutoko-Zimbabwe a cura di Laura Bernabè (U.O. Anestesia-Rianimazione Rimini), e ‘Bangladesh: “come ho giurato di non tornarci mai più (e invece ci sono andato altre due volte, per ora...)” a cura di Carlo Bergamini (U.O. Anestesia-Rianimazione Cesena).

Quindi spazio alla lettura ‘Soluzioni africane a problemi africani: perché continuare ad investire in Cooperazione e Volontariato’ di Gian Marco Elia (Associazione Amani ETS), poi dopo una breve pausa sono previste due testimonianze: ‘Essere infermiera ai confini del mondo’ di Federica Cavalieri (Eucap Somalia Cesena) ed ‘Esperienza di un chirurgo ortopedico in un Paese in guerra’ di Marcello Zavatta (Emergency ONG ETS Rimini).

L'iscrizione è gratuita, con le seguenti modalità:

- per i professionisti sanitari dell’azienda è da effettuarsi online attraverso il "Portale del Dipendente WHR-TIME";

- per sanitari esterni: online tramite GRU-WHR https://portale-ext-gru.progetto.sole.it/ (con le modalità di registrazione al portale alla pagina https://www.auslromagna.it/servizi/formazione/iscrizione-corsi )

- per non sanitari si prega di informare della partecipazione scrivendo una mail alla

segreteria organizzativa: [email protected] .