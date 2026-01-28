Occhio al varco: a Rimini la Ztl diventa "elettronica". Le istruzioni per disabili e accompagnatori

Guida pratica ai nuovi varchi e alle eccezioni per i caregiver

Telecamere accese da domani (giovedì 29 gennaio) a Rimini: chi entrerà nel Centro storico e a Borgo San Giuliano senza permesso Ztl rischia la multa. Il Comune ricorda l’obbligo di munirsi di ticket e chiarisce le procedure per caregiver, accompagnatori e persone con disabilità.

I titolari di contrassegno europeo già associato alle targhe (massimo due) possono transitare liberamente. In caso di veicolo non registrato o uso occasionale, è necessario comunicare la targa via email prima dell’accesso o entro 72 ore. Per chi assiste volontariamente persone disabili residenti in Ztl sono previsti permessi dedicati, anche di lunga durata fino a sei mesi, oltre ai pass giornalieri disponibili online.

Per informazioni: ufficio permessi o numero 0541 704585.