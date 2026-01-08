Occhio alle multe: Rimini, dal 29 gennaio le sanzioni per chi viola la Ztl in centro storico

Al via la fase sanzionatoria del sistema di controllo dei varchi elettronici

Partirà il 29 gennaio 2026 la fase sanzionatoria del nuovo sistema di videocontrollo della zona a traffico limitato del centro storico e Borgo San Giuliano. Si avvia dunque verso la conclusione la fase di pre-esercizio e da giovedì 29 gennaio le telecamere di accesso alla nuova Zona a traffico limitato (ZTL) inizieranno a sanzionare automaticamente i mezzi non autorizzati con una multa, ai sensi del Codice della Strada, dell’importo di 83 euro.

Come previsto dalle prescrizioni ministeriali e come già accaduto con l’attivazione delle telecamere per la Ztl Rimini nord, per tutto il periodo del pre-esercizio le violazioni rilevate dal sistema di controllo non hanno dato seguito a sanzioni, ma sono state utili sia per verificare il corretto funzionamento degli impianti, sia per dare modo ai cittadini e agli operatori di prendere familiarità con il nuovo sistema e completare le procedure di richieste di permessi.

A partire da settembre 2025, il Settore Mobilità ha provveduto ad inviare a tutti i proprietari dei veicoli che sono stati rilevati a partire dal 1 luglio 2025 al 31 agosto 2025 dalle telecamere all'accesso della Ztl sprovvisti di autorizzazione, una specifica comunicazione informativa in cui si comunicava l’avvenuto transito senza autorizzazione e i riferimenti dell’ufficio per ottenere le necessarie informazioni e permessi.

Nel corso del 2025, complessivamente, sono state inviate 2.122 raccomandate e 2.801 lettere ordinarie a tutti i residenti e possessori di abitazioni all’interno della ZTL Centro storico al fine di illustrare le modalità per ottenere il rilascio dei permessi e, al 31 dicembre 2025, risultano attivi 173 permessi domiciliati, 114 permessi ad operatori economici con sede interna alla Ztl, 1983 permessi residenti, 345 permessi posti auto.

La mappa della Ztl

La Zona a traffico limitato prevede due zone, "Centro storico" e "Borgo San Giuliano”, presiedute da tredici varchi: chi ha il permesso per il centro storico potrà transitare per tutti i varchi della zona ma non può transitare in quelli di Borgo san Giuliano e viceversa.

Appartengono al centro storico i seguenti varchi:

Via Bastioni Meridionali intersezione con Largo Unità d’Italia funzionamento 22.00-06.00

Via Dante Alighieri intersezione via Aponia funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via XXII Giugno intersezione con via Angherà funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Bertani intersezione via Bastioni Orientali funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Corso Papa Giovanni XXIII intersezione piazza Ferrari funzionamento 0.00 – 24.00

Corso d’Augusto intersezione con via Ducale funzionamento 7.30 – 20.30

Corso d’Augusto intersezione Circonvallazione Occidentale funzionamento 20,30-7,30

Via Castelfidardo intersezione via Clari funzionamento 9.00 -12.00 e 16.00-19.30

Via Michele Rosa intersezione via Castelfidardo funzionamento 9.00 -12.00

Via d’Azeglio intersezione con via Circonvallazione Occidentale funzionamento 22.00-06.00

Appartengono al Borgo San Giuliano i seguenti varchi

Via Marecchia intersezione viale Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Via Trai intersezione via Matteotti funzionamento 0.00 – 24.00

Viale Tiberio intersezione con via San Giuliano, funzionamento 0.00 – 24.00