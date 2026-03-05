Oceanman Cattolica 2026, cresce l’attesa per la gara internazionale di nuoto

La manifestazione della Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026 torna dal 22 al 24 maggio con atleti da tutto il mondo

Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026 si riconferma l’ultimo weekend di maggio, da venerdì 22 a domenica 24. Mancano quindi poco più di due mesi ad evento sportivo di livello internazionale che riempie Cattolica di atleti ed accompagnatori di mezzo mondo.

L'attesa per la manifestazione è già grande: il 70% dei posti nella Oceanman, la gara regina di 10 km, è già stato assegnato.

Tanti nuotatori di diverse nazioni si sono già organizzati da tempo, confermando che il connubio tra sport e turismo in Emilia Romagna è una realtà consolidata. Grande interesse anche per la Half Oceanman, la gara di 5 km: il 57% dei pettorali è già stato assegnato.

Ogni anno, come per le cinque scorse edizioni (l’evento sportivo prende vita fin dal 2020), la gara romagnola è una delle più ambite di Oceanman Race, circuito mondiale dedicato al nuoto open water (in mari, laghi, fiumi o canali, al di fuori dell'ambiente controllato della piscina).

Una marea di nuotatori di diversa età, sesso e stato raggiungerà Cattolica nel weekend di festa di fine maggio. Non mancheranno atleti di alto livello, giovani promesse del nuoto in acque libere, i “diversamente giovani” e i nuotatori con difficoltà motorie.

Da venerdì 22 a domenica 24 maggio 2026 Cattolica tornerà quindi ad essere la capitale internazionale del nuoto open water. Questo sport, in forte crescita sia in Italia sia nel mondo, fa ormai stabilmente parte anche del programma delle Olimpiadi.

Il motivo per cui l’appuntamento di Cattolica è molto atteso è il mix tra accoglienza romagnola, mare pulito, ottimo cibo e organizzazione rodata. Oceanman Cattolica ha carattere internazionale e amatoriale: è la gara adatta per misurarsi con se stessi o iniziare a competere.

Può partecipare chiunque sappia nuotare bene, sia allenato e sia in possesso di certificato sportivo. La sicurezza è garantita in mare e a terra, con obbligo di boa di segnalazione per ogni nuotatore.

Il programma prevede venerdì 22 maggio il Race Briefing e l’apertura dell’Expo Beach Village presso la zona porto. Sabato 23 maggio gare con la Sprint da 2 km, la OceanKids da 500 metri e la OceanTeams staffetta 3x500 metri, con premiazioni finali.

Domenica 24 maggio alle 10 la Oceanman 10 km e alle 11 la Half Oceanman 5 km, con qualificazione dei migliori 10 di ogni categoria alle finali mondiali in Repubblica Dominicana, a Bayahibe (Miches), dal 9 al 15 novembre 2026.