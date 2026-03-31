Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026: attesa alle stelle per la tappa romagnola

Dal 22 al 24 maggio la città diventa capitale internazionale del nuoto in acque libere, con la gara regina da 10 km quasi sold out

L’attesa per Oceanman Cattolica Emilia Romagna 2026 è già molto alta. A oltre un mese e mezzo dall’evento, confermato per il penultimo weekend di maggio (22-24), il 90% dei posti nella gara regina di 10 km è già stato assegnato. Anche l’82% dei posti per la half oceanman da 5 km è ormai prenotato, mentre maggiore disponibilità resta per le altre competizioni: la sprint di 5 km, la staffetta oceanteams 3 x 500 metri e la oceankids di 500 metri. Le iscrizioni sono aperte sul sito ufficiale: oceanmanswim.com/cattolica-italy.

La manifestazione, nata nel 2020, conferma anche quest’anno la sua popolarità internazionale. Cattolica si prepara ad accogliere nuotatori di ogni età e livello, dai professionisti agli appassionati, inclusi atleti con disabilità, in un contesto sicuro e inclusivo. L’evento trasforma il nuoto in mare in un’esperienza collettiva che unisce sport, amicizia e competizione.

Il programma si apre venerdì 22 maggio con il Race Briefing e l’apertura dell’Expo Beach Village presso la zona porto, dove sarà possibile registrarsi e ritirare i numeri di gara. Sabato 23 maggio spazio alle gare sprint (13:30), Oceankids (16:00) e Oceanteams (17:00), con premiazioni finali della giornata. Domenica 24 maggio partiranno le competizioni più attese: la half Oceanman da 5 km alle 11:00 e, alle 10:00, la prova regina di 10 km. I migliori dieci nuotatori di ogni categoria si qualificheranno per le finali mondiali di oceanman a Bayahibe, Repubblica Dominicana, dal 9 al 15 novembre 2026.

La sicurezza in mare è garantita da moto d’acqua, barche e boe di segnalazione obbligatorie per tutti i partecipanti, mentre a terra l’assistenza accompagna gli atleti dalla partenza all’arrivo.

Confermato anche il carattere internazionale e amatoriale dell’evento: chiunque sappia nuotare, sia allenato e in possesso del certificato per attività sportiva può partecipare, vivendo una sfida personale in sicurezza.