Oceanman cresce l'attesa per l'edizione cattolichina: nel 2027 l'obiettivo è raggiungere mille nuotatori

La manifestazione è in programma dal 21 al 23 maggio. Gli organizzatori hanno promosso la tappa romagnola alle finali mondiali in Repubblica Dominicana, puntando a 5mila presenze turistiche complessive.

Dalla Repubblica Dominicana a Cattolica, con l'ambizione di portare sempre più atleti internazionali sulla costa romagnola. La tappa di Ocenaman Cattolica guarda già all'edizione 2027, in calendario dal 21 al 23 maggio, con un obiettivo preciso: raggiungere quota mille nuotatori e generare circa 5mila presenze turistiche tra atleti, accompagnatori e visitatori.

A promuovere la manifestazione anche oltre i confini italiani sono stati gli organizzatori Mark Meldau e Filippo Magnani, presenti a Miches in occasione dell'OcenamanWorld Final Championship 2026. Una delegazione romagnola ha partecipato all'appuntamento mondiale per far conoscere la gara di Cattolica a un pubblico internazionale. Alle finali erano presenti circa 2mila nuotatori e 5mila ospiti complessivi, con una partecipazione sudamericana pari all'80%.

Il bilancio sportivo della competizione ha visto l'Italia protagonista. Dario Verani e Ginevra Taddeucci hanno conquistato la vittoria nella gara Elite di 7,5 chilometri. Doppio podio anche per Filippo Romanin, già vincitore della tappa di Cattolica nel 2024: l'atleta di Occhiobello ha vinto la Sprint di 2 chilometri e chiuso al terzo posto la gara regina di 10 chilometri. Un risultato seguito con particolare soddisfazione dagli organizzatori romagnoli, che ricordano come Romanin avesse appena 18 anni quando vinse a Cattolica, nel 2024. Oggi, a vent'anni, è salito due volte sul podio mondiale.

La trasferta in Repubblica Dominicana è servita soprattutto a presentare la prossima edizione della manifestazione. «Ci hanno già scritto gruppi di colombiani e messicani», raccontano Meldau e Magnani, che puntano a trasformare la partecipazione internazionale in nuove presenze sulla Riviera. L'intenzione è far conoscere agli atleti stranieri la città e il territorio, legando la competizione sportiva all'offerta turistica romagnola. Ocenaman Cattolica si svolge dal 2020 ed è già una delle tappe più partecipate del circuito mondiale. Per il 2027 l'obiettivo è crescere ancora, arrivando a mille iscritti e a un movimento di circa 5mila presenze turistiche. Numeri che coinvolgerebbero anche alberghi, ristoranti e attività commerciali, in un periodo di maggio che può offrire occasioni di movimento al di fuori dei mesi centrali dell'estate.