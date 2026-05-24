Oceanman: Laura Adorni ed Ettore De Ambrosis "domano" il mare agitato e vincono la 10 km

L’appuntamento guarda ora già al 2027, anno in cui Cattolica sarà ufficialmente proclamata Comune Europeo dello Sport 2027

Si chiude con i successi di Laura Adorni ed Ettore De Ambrosis nella gara regina di 10 chilometri l’edizione 2026 di Oceanman Cattolica Emilia Romagna, una delle manifestazioni internazionali di nuoto in mare che da sei anni richiama atleti e appassionati da numerosi Paesi.

Nella competizione femminile Laura Adorni ha tagliato il traguardo in 2 ore e 46 minuti, mentre tra gli uomini Ettore De Ambrosis si è imposto con il tempo di 2 ore e 24 minuti. Prestazioni di alto livello, rese ancora più significative dalle condizioni del mare, che nel corso della manifestazione si è presentato particolarmente mosso, mettendo alla prova resistenza e gestione dello sforzo da parte dei partecipanti.

Ma i risultati cronometrici raccontano solo una parte di quanto avvenuto durante l’evento. Dietro le gare, infatti, si è messa in moto una macchina organizzativa complessa fatta di volontari, personale agli stand, addetti alla produzione video, operatori del soccorso e staff logistico.

Proprio nella giornata del 24 maggio il lavoro delle squadre di assistenza si è intensificato. Diversi atleti hanno infatti deciso di ritirarsi, soprattutto nelle prove più lunghe, mentre numerosi nuotatori hanno accusato problemi di nausea legati alle condizioni del mare. Un impegno importante anche per i soccorritori e per gli operatori delle moto d’acqua attrezzate con lettini di recupero, intervenuti in diverse occasioni.

L’edizione 2026 ha confermato anche il forte carattere internazionale della manifestazione: circa la metà degli iscritti proveniva dall’estero. Tra i gruppi più numerosi e vivaci si è distinto quello arrivato dalla Lituania, che ha attirato l’attenzione per entusiasmo e spirito di gruppo. Molti partecipanti hanno affrontato più di una prova, prendendo parte sia alla Sprint da 2 chilometri o alle staffette, sia alle distanze più impegnative da 5 e 10 chilometri.

Nel podio femminile della Oceanman, alle spalle di Laura Adorni si sono piazzate Laura Volpi, prima nella categoria 50-59 anni, e la polacca Iga Masley, unica atleta straniera a entrare nella top tre delle gare lunghe.

Tra gli uomini, dietro a De Ambrosis hanno completato il podio Pietro Bosetto, secondo classificato, e Stefano Gentile, terzo con un tempo di poco superiore alle due ore e trenta minuti. Tempi considerati di assoluto rilievo alla luce delle condizioni del mare.

L’appuntamento guarda ora già al 2027, anno in cui Cattolica sarà ufficialmente proclamata Comune Europeo dello Sport 2027 da Aces Europe, riconoscimento che premia qualità degli impianti, progettualità legata a inclusione e benessere e una consolidata vocazione all’organizzazione di grandi eventi sportivi.