Paura sull'autostrada A14: camion cisterna in fiamme, boati e densa colonna di fumo nero

Dalle fiamme si è alzata una densa colonna di fumo nero visibile anche a km di distanza

Momenti di concitazione intorno alle 12 di oggi (18 giugno), sull'autostrada A14, all'uscita dal casello di Riccione, a causa di un grosso incendio scoppiato su un mezzo. Dai primi riscontri, si tratterebbe di un camion con cisterna che si è ribaltato, perdendo del carburante. Da qui l'innesco delle fiamme, che si sono propagate a delle sterpaglie e che hanno subito sprigionato un'alta e densa colonna di fumo, visibile anche a km di distanza. L'incendio ha provocato dei boati. Oltre al camion, due auto sono andate a fuoco. Risulterebbero due i feriti: il conducente dell'autocisterna e un automobilista, entrambi non gravi. E a causare il ribaltamento, secondo alcuni rumors raccolti sul posto, potrebbe essere stato lo scoppio di uno pneumatico. L'uscita per Riccione dell'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti: alle 12.30 segnalate code di oltre 1 km sia tra Rimini Sud e Riccione, sia tra Riccione e Cattolica.

QUI altre foto dell'incidente

Le foto di Ballante