Oceanman, nella gara sprint trionfano Davide Morganti e Sara Lovato

La tredicenne Agata Ferri seconda nella categoria femminile

Oceanman Cattolica Emilia Romagna si conferma un palcoscenico internazionale del nuoto in acque libere, con centinaia di atleti provenienti da decine di Paesi impegnati nel weekend di gare tra il 23 e il 24 maggio.

Oggi (23 maggio) spazio alla gara sprint sui 2 km: in campo femminile a imporsi è stata Sara Lovato, seguita dalla giovanissima Agata Ferri, appena 13 anni, emozionatissima al traguardo, e da Silvia Canazza.

In campo maschile successo di Davide Morganti in 24’51”, davanti a Elia Ragazzini ed Ettore De Ambrosis, in una gara decisa allo sprint e caratterizzata da ritmi elevati. Le condizioni del mare di Cattolica, con acqua attorno ai 20 gradi e una giornata di sole, hanno favorito prestazioni rapide e un contesto ideale anche per il pubblico.

Particolarmente significativa la forte presenza internazionale, con circa metà degli iscritti stranieri: tra i gruppi più numerosi, quello proveniente dalla Lituania, tra entusiasmo e spirito conviviale. Molti atleti saranno nuovamente in gara nelle distanze più lunghe del programma.

Il weekend prosegue con Oceankids e le staffette, mentre domenica è attesa la prova regina dei 10 km, seguita dalla 5 km.