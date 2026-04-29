Oceanman torna a Cattolica: a maggio il mare diventa capitale mondiale del nuoto in acque libere

Quasi sold out le gare principali della tappa emiliano-romagnola

Cattolica, a fine maggio 2026, torna capitale mondiale del nuoto in mare con Oceanman Cattolica Emilia Romagna. Già lo scorso 20 aprile le iscrizioni erano molto elevate: quasi sold out la gara regina con il 90% dei posti occupati da nuotatori di tutto il mondo (Oceanman, 10 km) e grande partecipazione anche nella HALF Oceanman (5 km), con l’82% delle adesioni.

Sarà un weekend all’insegna dello sport, del mare e dell’energia del circuito internazionale di nuoto in acque libere, oltre che dell’accoglienza tipica di Cattolica e della Romagna.

La sicurezza è un punto centrale: ogni atleta nuota con la propria boa e il dispositivo di assistenza prevede volontari e professionisti, con moto d’acqua, gommoni e soccorritori anche a terra, oltre a un’attenzione particolare per i più piccoli della OceanKids.

Il programma prenderà il via venerdì 22 maggio con la conferenza stampa alle 15:00 e il race briefing alle 19:00, seguito dall’apertura del villaggio Oceanman per accrediti e informazioni.

Sabato 23 maggio spazio alle gare brevi e di squadra: Sprint (2 km) alle 13:00, OceanKids (500 m) alle 16:00 e OceanTeams (500 m a staffetta) alle 17:00.

Domenica 24 maggio sarà il giorno delle lunghe distanze con la Oceanman (10 km) alle 10:00 e la HALF Oceanman (5 km) alle 11:00.