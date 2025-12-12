Oggi sciopero generale della Cgil contro la manovra

La protesta interessa tutti i settori per l'intera giornata

Stop dalle fabbriche alla scuola, dalla sanità ai trasporti: la Cgil scende in piazza per lo sciopero generale contro una Manovra "ingiusta" e "balorda", come la definisce Maurizio Landini. o sciopero riguarda tutti i settori, pubblici e privati, per l'intera giornata. Fanno eccezione il trasporto aereo, perché già interessato da uno sciopero il 17 dicembre, e il personale Atac a Roma, che ha incrociato le braccia martedì scorso. Nel trasporto pubblico locale - bus, metro e tram -, lo stop è di 24 ore nel rispetto delle fasce di garanzia, stabilite a livello locale. Per le ferrovie lo stop del personale è da mezzanotte alle 21. Sono garantiti i treni a lunga percorrenza secondo gli accordi con le aziende (Trenitalia, Italo) e quelli programmati nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 del trasporto regionale. Organizzate manifestazioni in tutte le città.