Ogni 72 ore una donna uccisa: Sky racconta il caso Matteuzzi

Uno speciale per raccontare l’emergenza dei femminicidi in Italia

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Daniela Collu torna su Sky con Ogni 72 Ore – Il Caso Matteuzzi, in onda il 25 novembre alle 22.55 su Sky Crime, Sky Documentaries e in streaming su Now. Lo speciale approfondisce il fenomeno dei femminicidi in Italia, dove una donna viene uccisa da un uomo in media ogni 72 ore, riportando al centro del discorso pubblico responsabilità istituzionali e culturali.

Il racconto prende avvio dalla vicenda di Alessandra Matteuzzi, assassinata a Bologna il 23 agosto 2022 dall’ex compagno Giovanni Padovani, nonostante una denuncia per stalking già presentata. Il caso, emblematico della difficoltà nel proteggere le vittime e della narrazione spesso distorta dei media, viene ricostruito attraverso documenti, testimonianze e un’analisi attenta delle dinamiche di violenza che si sviluppano nelle relazioni, dalla manipolazione psicologica fino agli abusi emotivi, economici e sociali.

Prodotto da Stand by me per Hearst Networks Italia, lo speciale è scritto e diretto da Lorenzo De Alexandris insieme ad Agnese Mosconi, con la cura di Riccardo Chiattelli e la produzione esecutiva di Fabrizio Forner. Il progetto si inserisce nel percorso già avviato dal podcast Ogni 72 Ore, candidato ai Diversity Media Awards 2025 come Miglior Podcast.